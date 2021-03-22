SON DAKİKA! Borsa İstanbul'dan flaş hamle: Üst fiyat limiti yüzde 20'ye çıkarıldı!

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören döviz ve altın vadeli işlem sözleşmelerindeki yüzde 10 üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul'un VİOP gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, "VİOP'ta işlem gören dolar/TL, avro/TL, ruble/TL ve yuan/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır." denildi.

YETKİLİLERDEN MEVZUAT UYARISI

Borsa İstanbul AŞ, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulunarak, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, piyasaların etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı.