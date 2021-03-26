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  3. SON DAKİKA! Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

SON DAKİKA! Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

SON DAKİKA! Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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