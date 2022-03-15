Son dakika! Bu defa hedefte Biden var! Rusya'dan yeni yaptırım!Melih Gökçek'ten kötü haber! Sevenleri hem eşine hem Gökçek'e çok üzülecek!Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir? Almila Ada kimdir, nereli, kaç yaşında?Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!Omar Elabdellaoui, aylar sonra yeniden Norveç Milli takımında !AFAD duyurdu: Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem!Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden 2 sene önceki o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Yıllar sonra ortaya çıktı, izlenme rekorları kırdı!İstanbul'da ramazan pidesi kaç para, ne kadar 2022? İstanbul Ramazan pidesi fiyatları 202218 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma okullar, üniversiteler tatil mi?Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay'dan sevenlerini üzen haber! Dizinin yeni bölümü ekrana gelmemişti! Teşekkür ederek, "Ciddi anlamda sarstı" dedi!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika! Bu defa hedefte Biden var! Rusya'dan yeni yaptırım!

Son dakika! Bu defa hedefte Biden var! Rusya'dan yeni yaptırım!

Son dakika! Rusya, ABD Başkanı Biden ve bazı bakanlara yaptırım kararı aldı.

Son dakika! Bu defa hedefte Biden var! Rusya'dan yeni yaptırım!

Son dakika! Rusya, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve CIA Direktörü hakkında yaptırım kararı aldı. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Duyurulan bilgiye göre; Rusya'nın Washington yönetimi temsilcileri ve onlarla bağlantılı kişilere kişisel yaptırımlar uygulanacak.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, CIA Direktörü William Burns ve ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden da dahil olmak üzere 13 kişi yer alıyor.

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT