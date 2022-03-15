Son dakika! Bu defa hedefte Biden var! Rusya'dan yeni yaptırım!

Son dakika! Rusya, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve CIA Direktörü hakkında yaptırım kararı aldı. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Duyurulan bilgiye göre; Rusya'nın Washington yönetimi temsilcileri ve onlarla bağlantılı kişilere kişisel yaptırımlar uygulanacak.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, CIA Direktörü William Burns ve ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden da dahil olmak üzere 13 kişi yer alıyor.

detaylar gelecek...