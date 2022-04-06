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  3. Son dakika | Buça'daki görüntülere Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! "Dehşet verici"

Son dakika | Buça'daki görüntülere Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! "Dehşet verici"

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin, "Katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür" açıklamasında bulundu.

Son dakika | Buça'daki görüntülere Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! "Dehşet verici"

Son dakika....Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatan Rus birlikleri geçen hafta geri çekilmeye başladı.

Rus ordusun çıktığı Buça ve İrpin'de yol kenarlarında elleri bağlı şekilde infaz edilen sivillerin görüntüleri ortaya çıktı. 

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık sivillerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. 

Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir.  

Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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