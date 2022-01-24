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Son dakika! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, bir grup asker tarafından alıkonuldu

Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Burkina Faso'da, Cumhurbaşkanı Kabore, bir grup asker tarafından alıkonuldu.

Son dakika! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, bir grup asker tarafından alıkonuldu

Son dakika! Burkina Faso'da meydana gelen olaylar üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Edinilen bilgilere göre ülkenin Cumhurbaşkanı Kabore, bir grup asker tarafından alıkonuldu.

Son dakika! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, bir grup asker tarafından alıkonuldu

NE OLMUŞTU?

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da, geçtiğimiz gün gece saatlerinde art arda silah seslerinin duyulduğu söylenmiş, yerel basında çıkan haberlerde ise, Vagadugu'daki Baba Sy et Sangoule Lamizana askeri kamplarından silah seslerinin yükseldiği aktarılmıştı. İddiaya göre askerler, çalışma şartlarından dolayı isyanlarını bu şekilde ifade etti.

 Bu sebeple Vagadugu'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, eğitime de ara verilmişti.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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