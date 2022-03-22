Son dakika| Bursa Kemalpaşa deprem mi oldu 22 Mart 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede? Bursa neden sallandı?
AFAD verilerine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun üzerine Bursa Kemalpaşa deprem mi oldu 22 Mart 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede? Bursa neden sallandı? sorularının yanıtları merak konusu oldu...
Son dakika: Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez saat 17.10'da bir deprem daha oldu. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Bursa Kemalpaşa deprem mi oldu 22 Mart 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede? Bursa neden sallandı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 22, 2022
KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) https://t.co/D8ps8AjErq
22.03.2022, 17:10:55 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 7.4 km#Kandilli
SON DAKİKA| BURSA KEMALPAŞA DEPREM Mİ OLDU 22 MART 2022 SALI? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE?
Son dakika: AFAD verilerine göre Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da yerin 7.00 km altında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Söz konusu deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 7.4 km altın da 4.2 şiddetinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Mustafakemalpasa (Bursa)
Tarih-Saat : 22.03.2022, 17:10:55 TSİ
Enlem : 40.0666 N
Boylam : 28.6246 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/KgKrKQYbr4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BURSA NEDEN SALLANDI 22 MART 2022 SALI?
Bursa'da AFAD verilerine göre saat 17.10'da 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Bursa. Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AFAD SON DEPREMLER 22 MART 2022 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Mart 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde: