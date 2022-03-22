Son dakika| Bursa Kemalpaşa deprem mi oldu 22 Mart 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede? Bursa neden sallandı?

Son dakika: Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez saat 17.10'da bir deprem daha oldu. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Bursa Kemalpaşa deprem mi oldu 22 Mart 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede? Bursa neden sallandı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

SON DAKİKA| BURSA KEMALPAŞA DEPREM Mİ OLDU 22 MART 2022 SALI? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE?

Son dakika: AFAD verilerine göre Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da yerin 7.00 km altında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 7.4 km altın da 4.2 şiddetinde gerçekleşti.

BURSA NEDEN SALLANDI 22 MART 2022 SALI?

Bursa'da AFAD verilerine göre saat 17.10'da 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Bursa. Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AFAD SON DEPREMLER 22 MART 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Mart 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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