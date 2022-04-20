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  3. Son dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldi

Son dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldi

Son dakika! Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika! Bursa'da cezaevi aracında gerçekleşen olayda, sebebi henüz bilinmeyen patlama meydana geldi. Korkunç olayda 1 Infaz Koruma Memuru hayatını kaybederken, 4 infaz koruma memuru ise yaralandı. Olay Mudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında gerçekleşti. DHA muhabirinin aktardığı bilgiye göre olayda terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor. 

Son dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldi

"TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

DHA muhabiri Esra Türker CNN TÜRK canlı yayınında "Cezaevi personellerini nöbet değişimi için almıştı servis aracı, cezaevi yolunda bir patlama meydana geldi. Cezaevi personellerinin ilk ifadelerine göre bir terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor. Bursa Emniyet Müdürü de şu anda olay yerinde incelemelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldi

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Patlamanın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, 8 yaralı olduğu bilinirken "Bir şehit biri ağır 4 yaralı var" açıklamasını yaparak vatandaşa doğru bilgi aktarımında bulundu.

Son dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldiSon dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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