Sabah saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüs, Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinden geçerken patlama meydana geldi. Patlamada şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit, merak konusu oldu. Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

ŞEHİT İNFAZ KORUMA MEMURU CENGİZ YİĞİT KİMDİR?

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste, patlama meydana geldi. Patlama sonucunda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu. 3 çocuk babası olan Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van`da işçi olarak göreve başladı. 2011`de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçici görevle çalışıyordu.

ŞEHİT İNFAZ KORUMA MEMURU CENGİZ YİĞİT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bursa’da gerçekleşen feci saldırıda infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit, olayda şehit olurken saldırıda yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Korkunç saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit, 1986 Ağrı Hamur doğumlu olarak biliniyor.

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