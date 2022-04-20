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  3. Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki hain saldırı için sert açıklama: Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır

Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki hain saldırı için sert açıklama: Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu servis aracının geçişi sırasında yaşanan patlama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." dedi.

Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki hain saldırı için sert açıklama: Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır

Sabah saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüs, Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinden geçerken patlama meydana geldi.

Akaryakıt istasyonu yakınında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit, olayda şehit olurken olayda yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki hain saldırı için sert açıklama: Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır

PATLAMA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Olaya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ," Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. " dedi.

Bakan Bozdağ, olayda şehit olan Cengiz Yiğit'e Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır dilerken yaralılara ise acil şifalar diledi. 

Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki hain saldırı için sert açıklama: Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ VE İLGİLİ BİRİMLERİMİZ GEREKLİ TAHKİKATLARI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Bakan Bozdağ ilk verilere göre olayın uzaktan kumandalı bir EYP ile gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini ifade ederek," Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." dedi. 

 

 

 

Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki hain saldırı için sert açıklama: Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktırBakan Bozdağ'dan Bursa'daki hain saldırı için sert açıklama: Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır

  

{TITLE_STRIP}Son dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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