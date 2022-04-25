Son dakika| Bursa'da uçak kazası! Uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında tek motorlu bir uçak, düştü. Uçağın çarpmanın etkisiyle aevl sonrası 2-3 araçta yangın meydana geldi. Söz konusu olayın ardından vatandaşlar "Bursa'da uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı?" sorularının yanıtları haberimizde...

SON DAKİKA | BURSA'DA UÇAK KAZASI! UÇAK MI DÜŞTÜ? ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Saat 15.05 sularında bir uçak Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bağlarbaşı Mahalle muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, düşen uçakta 2 kişi olduğunu ve kurtulamadıklarını açıkladı.

Uçağın düşmesiyle birlikte büyük bir korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak güvenli bölgelere kaçtı.

Yunuseli Havalimanı'ndan eğitim uçuşlarının yapılması nedeniyle düşen uçağın bir eğitim sırasında düştüğü tahmin ediliyor.

Bakanlık kaynakları da uçakta iki kişinin bulunduğunu doğruladı.

Bursa Valisi Yakup Canpolat, düşen uçağın sivil bir eğitim uçağı olduğunu ifade ederek, iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İki araçta hasar oluştuğu bilgisini veren Bursa Valisi Yakup Canpolat," Pilotlarımız vefat etti, onun dışında yaralı yok" dedi.