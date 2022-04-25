Son dakika| Bursa'da uçak kazası! Uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı?Son dakika! Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu uçak düştü!Hac ve umre fiyatları 2022 | Hac ve umre başvuruları nasıl yapılıyor? 65 yaş üstü vatandaşlar hacca, umreye gidecek mi?Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?DP'li Cemal Enginyurt, HDP'li Paylan ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya esti, gürledi:" İki milletvekili Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete katil hükmü veremez"Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın, saten pijamasıyla kalçasından taşan kiloları mide bulandırdı! "İyice zıvanadan çıktın!"Ramazan bayramı okul tatili kaç gün 2022? Okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 9 gün mü?Beta Berk Bayındır öldü mü? Beta Berk Bayındır kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden öldü?Ergenlikte mutlaka dinlemişsinizdir! Beta lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti!Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf 'Bu kadar da saf olunmaz' dedirtti! " Kocam gece kalkıp karşı komşu kadına gitmiş, uyurgezerim hatırlamıyorum 'Armut yedim' diyor"
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika| Bursa'da uçak kazası! Uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı?

Son dakika| Bursa'da uçak kazası! Uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı?

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Bunun üzerine Bursa'da uçak kazası! Uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı? sorularının yanıtları haberimizde...

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında tek motorlu bir uçak, düştü. Uçağın çarpmanın etkisiyle aevl sonrası 2-3 araçta yangın meydana geldi. Söz konusu olayın ardından vatandaşlar  "Bursa'da uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı?" sorularının yanıtları haberimizde... 

Son dakika| Bursa'da uçak kazası! Uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı?

SON DAKİKA | BURSA'DA UÇAK KAZASI! UÇAK MI DÜŞTÜ? ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Saat 15.05 sularında bir uçak Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında düştü. 

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

Bağlarbaşı Mahalle muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, düşen uçakta 2 kişi olduğunu ve kurtulamadıklarını açıkladı.

Uçağın düşmesiyle birlikte büyük bir korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak güvenli bölgelere kaçtı.

Son dakika| Bursa'da uçak kazası! Uçak mı düştü? Ölü, yaralı var mı?

Yunuseli Havalimanı'ndan eğitim uçuşlarının yapılması nedeniyle düşen uçağın bir eğitim sırasında düştüğü tahmin ediliyor. 

Bakanlık kaynakları da uçakta iki kişinin bulunduğunu doğruladı.

Bursa Valisi Yakup Canpolat, düşen uçağın sivil bir eğitim uçağı olduğunu ifade ederek, iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İki araçta hasar oluştuğu bilgisini veren Bursa Valisi Yakup Canpolat," Pilotlarımız vefat etti, onun dışında yaralı yok" dedi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT