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  3. Son dakika | Burundi'de feci olay! Hapishanede yangın çıktı: En az 38 kişi öldü, 69 kişi yaralandı

Son dakika | Burundi'de feci olay! Hapishanede yangın çıktı: En az 38 kişi öldü, 69 kişi yaralandı

Son dakika... Doğu Afrika ülkesi Burundi'deki bir hapishanede çıkan yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında en az 38 kişi öldü, 69 kişi de yaralandı.

Son dakika | Burundi'de feci olay! Hapishanede yangın çıktı: En az 38 kişi öldü, 69 kişi yaralandı

Son dakika... Doğu Afrika ülkesi Burundi'deki bir hapishanede yerel saatle 04.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapasitesinin 400'den fazla olduğu ifade edilen hapishanede çıkan yangında AFP'nin bilgilerine göre en az 38 kişi öldü, 69 kişi ise yaralandı.

Görgü tanıkları, aşırı kalabalık bir hapishanede büyük bir yangın çıktığını ve mahkûmların o sırada hala hücrelerinde tutulduklarını söyledi. 

Son dakika | Burundi'de feci olay! Hapishanede yangın çıktı: En az 38 kişi öldü, 69 kişi yaralandı

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmezken ve olayla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı. Olayı anlatan bir tutuklu, “Alevlerin çok yükseldiğini görünce diri diri yanacağız diye bağırmaya başladık, ancak polis kapıyı açmayı reddetti. Bir tutuklu telefonla, 'Aldığımız emirler bunlardır' diyerek odamızın kapılarını açtı. "Nasıl kaçtım bilmiyorum ama tamamen yanan mahkûmlar var" dedi.

POLİS VE ASKER HAPİSHANEYİ ÇEVRELEDİ

Hapishane yetkililerinin rakamlarına göre, hapishanenin kapasitesinin 400'den yüksek. Görgü tanıkları, büyük bir polis ve asker birliğinin hapishaneyi çevrelediğini ve gazetecilerin yaklaşmasını veya fotoğraf çekmesini engellediğini söyledi.

İTFAİYE YANGINDAN İKİ SAAT SONRA GELDİ

Yangının başlamasından sadece iki saat sonra bir itfaiye aracının gelmesi olayın vahametini gözler önüne sererken İçişleri Bakanlığına göre, hapishanede çıkan yangın elektrik hatlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle çıktı. Öte yandan Ağustos ayında, cezaevinde başka bir yangın çıkmış, ancak can kaybı yaşanmamıştı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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