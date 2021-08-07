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  3. Son dakika | Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! TOKYO 2020'de gümüş madalya kazandı

Son dakika | Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! TOKYO 2020'de gümüş madalya kazandı

Son dakika... TOKYO 2020 Olimpiyat oyunlarında boks branşında mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kiloda, gümüş madalya kazandı. Buse Naz, Türkiye'ye kadınlarda ve boksta ilk gümüş madalyasını getiren isim olarak tarihe geçti.

Son dakika | Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! TOKYO 2020'de gümüş madalya kazandı

Son dakika... TOKYO 2020 Olimpiyat oyunlarında boks branşında mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda finalinde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.

Kokugikan Arena'daki maçın ilk raundunda Buse Naz, rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Son dakika | Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! TOKYO 2020'de gümüş madalya kazandı

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

TARİHE GEÇTİ

Buse Naz, olimpiyat ikincisi olarak tarihe geçti. Buse Naz, Türkiye'ye kadınlarda ve boksta ilk gümüş madalyasını getiren isim olarak tarihe geçti.

Son dakika | Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! TOKYO 2020'de gümüş madalya kazandı

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN BUSE NAZ'A TEBRİK: SENİNLE GURUR DUYUYORUZ

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buse Naz Çakıroğlu hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında," Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz!  Olimpiyat tarihimizin kadınlar bokstaki ilk madalyası geldi!" ifadelerine yer verdi. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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