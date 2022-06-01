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  3. Son dakika! Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağına daldı! Öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı!

Son dakika! Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağına daldı! Öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı!

Son dakika! Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Son dakika! Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağına daldı! Öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı!

Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi devam ediyor.

Son dakika! Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağına daldı! Öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı!

SON DAKİKA! OTOMOBİL DURAĞA DALDI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

D-100 Karayolu Kumburgaz güzergahında meydana gelen kazanın ardından bölgede can pazarı yaşandı. Elde edilen bilgiye göre; bir otomobil kazaya karıştıktan sonra takla atarak durağa daldı. Durakta bulunanlar arasında öğrenciler de vardı.

Son dakika! Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağına daldı! Öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı!

Aracın durağa çarpması sonucu 13 kişi yaralanırken, bölgeye gönderilen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgedeki polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Son dakika! Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağına daldı! Öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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