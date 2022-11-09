Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek için çalışma başlattı. Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

2023 yılı için belirlenecek olan asgari ücret anket sonuçlarının ise daha sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Vedat Bilgin geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısı sonrası “Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, aralık ayının başındayken mi belirlenecek” sorusuna “Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.” şeklinde cevap vermişti.

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Bakan Bilgin, asgari ücret için 'işverene ek destek teşvikler verilecek mi' sorusuna ise, "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" diye cevap verdi.