Son dakika... Can Dündar'a MİT tırları davasından hapis cezası yağdı

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden MİT TIR'ları MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haberlerin yayınlanması davasında firari sanık Can Dündar yeniden yargılandı.

ERDOĞAN'IN AVUKATI HAZIR BULUNDU

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kapalı duruşmada sanık Can Dündar’ın avukatları gönderdikleri dilekçe ile esasa dair savunma yapmayacaklarını belirtti. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ile MİT müsteşarlığı avukatı hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Can Dündar’ın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Firari sanığın ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise 7 yıl 21 ay hapis, toplamda ise 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

BİR SUÇLAMADAN BERAAT ETTİ

Dündar'ın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan ise beraatine karar verildi.

KIRMIZI BÜLTEN VE İADE TALEPNAMESİ İŞLEMLERİ İLE İADESİ İSTENDİ

Mahkeme Can Dündar hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının ise aynen devamına hükmederek, sanık hakkında daha önce çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleri ile iadesinin istenilmesine de karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından Dündar’ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

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