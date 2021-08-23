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  3. Son dakika | Can kaybı sayısı artıyor! Korkutan tablonun ardından flaş açıklama: Aşı olmayıp Covid olanlar sadece kendi hayatlarını tehlikeye atmıyor

Son dakika | Can kaybı sayısı artıyor! Korkutan tablonun ardından flaş açıklama: Aşı olmayıp Covid olanlar sadece kendi hayatlarını tehlikeye atmıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs tablosunu paylaşmasının ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Güner Sönmez, aşı olmayıp koronavirüse yakalananların yalnızca kendi hayatlarını tehlikeye atmadıklarını vurguladı.

Son dakika | Can kaybı sayısı artıyor! Korkutan tablonun ardından flaş açıklama: Aşı olmayıp Covid olanlar sadece kendi hayatlarını tehlikeye atmıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs tablosunu paylaşmasının ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Güner Sönmez, aşı olmayıp koronavirüse yakalananların yalnızca kendi hayatlarını tehlikeye atmadıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Sönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı olmayıp Covid olanlar sadece kendi hayatlarını tehlikeye atmıyorlar; yoğun bakımları ve servisleri doldurarak başka hastaların hastaneden hizmet almasını da engelliyorlar. Sonuçta ameliyathaneler de kapatılıyor ve önemli operasyonlar erteleniyor. Domino etkisi…"

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Bakan Koca, kritik verileri paylaştı! İşte 23 Ağustos koronavirüs tablosu...

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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