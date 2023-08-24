Son dakika! Çanakkale yangını kontrol altına alındı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Son dakika! Çanakkale yangını kontrol altına alındı!

Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların da yangından etkilenmesi söz konusu maalesef. Can kaybının olmaması tek tesellimiz.

Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektar tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Yapılan incelemelerden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edeceğiz.

7 ev hasarlı bunlardan 3'ü kullanılmayan ev, 29 adet ahır benzeri yapı hasar aldı.

10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Hava araçlarımız 503 saat uçuş yaptı. Uçaklarımız 2828 sorti yaptı. Yaklaşık 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı.

İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz. 24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti.

Kapatılan kara yolları ve boğaz trafiğe açılıyor.

"Eskişehir yangını da kontrol altında"

Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil.

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