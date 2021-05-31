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  3. Son dakika| Çavuşoğlu ve Dendias'dan kritik açıklamalar! Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Son dakika| Çavuşoğlu ve Dendias'dan kritik açıklamalar! Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası konuşan Yunan Bakan Dendias, iki ülkenin aşı sertifikası konusunda anlaşma sağladığını açıkladı.

Son dakika| Çavuşoğlu ve Dendias'dan kritik açıklamalar! Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildikten sonra Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.  Bakan Çavuşoğlu ve Dendias görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. 

(Yunan tarafıyla) Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık.

(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır.

Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız.

DENDİAS: ANLAŞTIK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aşı sertifikasında anlaştık.

( Kovid-19) Negatif olan iki ülke vatandaşları seyahat edebilecek. "

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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