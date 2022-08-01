Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 cemevlerine düzenlenen provokatif saldırılara ilişkin "3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 cemevine yönelik provokatif saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Soylu, “Muharrem Ayı'nın birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, birliğimizi hedef alan bu 'Planlı Provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır” açıklamasında bulundu.

Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! En ağır şekilde cezalandırılacak

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKTIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından ,
“3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem Ayı’nın birinci günüde üç Cemevi’ne yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; Eski Türkiye’den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin ‘Birlik Duvarına’ çarptı.

Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! En ağır şekilde cezalandırılacak

Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren, herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda bin 585 cemevi ziyaret edildi. 8 bin 600 talebin 5 bin 600’ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem Ayı’nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye’nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu ‘Planlı Provokasyon’ en ağır şekilde cezalandırılacaktır.” açıklamasında bulundu.

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