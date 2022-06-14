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  3. Son dakika! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!

Son dakika! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!

Son dakika! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Merkezi'ne iletildi.

Son dakika! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!

Son dakika! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onanmıştı. Son olarak, Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldüğü öğrenildi. Karar, CHP Genel Merkezi'ne iletildi.

Son dakika! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!

NE OLMUŞTU?
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı. İşte, Kaftancıoğlu'nun yargılandığı paylaşımlarından örnekler...

Son dakika! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!

{TITLE_STRIP}Son dakika! Dosya infaza gitmişti, Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi

Son dakika! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!Son dakika! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!Son dakika! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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