Son dakika | Tosuncuk'un kardeşine şok! Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme Son dakika haberi... Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başlatıldığı öğrenildi.

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Son dakika haberi... Uruguay’da yakalanıp tutuklanan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın kardeşi firari sanık Fatih Aydın Temmuz'da yakalanıp tutuklandı. Yaşanan bu gelişme sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. TALEP UYGUN GÖRÜLDÜ Suçluların iadesi (istinabe) talebi gereği Uruguay Adli makamları talebi uygun gördü. Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı. 4 GÜN SÜREYLE MALİ SUÇLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖZALTINDA TUTULACAK Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün süreyle Mali Suçlar Müdürlüğü'nde gözaltına alınması noktasında karar verildi. FATİH AYDIN KİMDİR? Fatih Aydın, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyidir. Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde belirlenen adrese Uruguay Federal Polislerince yapılan baskın sonucu Temmuz ayında yakalandı. Fatih Aydın hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... Fatih Aydın kimdir? Berkem Temizel Gece Editörü