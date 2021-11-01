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  3. Son dakika | Tosuncuk'un kardeşine şok! Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme

Son dakika | Tosuncuk'un kardeşine şok! Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi... Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın kardeşi ve davanın iki numaralı firari sanığı Fatih Aydın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Aydın’ın Türk adli makamlarına teslimi için işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika | Tosuncuk'un kardeşine şok! Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi... Uruguay’da yakalanıp tutuklanan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın kardeşi firari sanık Fatih Aydın Temmuz'da yakalanıp tutuklandı.  Yaşanan bu gelişme sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Aydın'ın iadesini talep etti.

TALEP UYGUN GÖRÜLDÜ

Suçluların iadesi (istinabe) talebi gereği Uruguay Adli makamları talebi uygun gördü. Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

4 GÜN SÜREYLE MALİ SUÇLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖZALTINDA TUTULACAK

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün süreyle Mali Suçlar Müdürlüğü'nde gözaltına alınması noktasında karar verildi.

Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı?

FATİH AYDIN KİMDİR?

Fatih Aydın, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyidir. Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde belirlenen adrese Uruguay Federal Polislerince yapılan baskın sonucu Temmuz ayında yakalandı. 

Fatih Aydın hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Fatih Aydın kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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