Son dakika | Çiğ köftesi acılı olduğu için iş yeri çalışanını darp etmişti! Skandal olayda flaş gelişme

Son dakika... Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olması sebebiyle iş yeri çalışanını darp eden şüpheli G.Ş. ile kardeşi H.Ş. tutuklandı, B.B. ve D.B. serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda siparişinin acı olduğunu öne sürerek çiğköfte çalışanını darp eden müşteri gözaltına alınmış, müşteri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Çiğköftesinin acı olduğunu fark eden müşteri dükkan çalışanına çiğ köfteyi fırlattıktan sonra yanına giderek dakikalarca yumruk ve tekme ile saldırmıştı.

Videonun sosyal medyaya yayılmasının ardından şahsın serbest bırakıldığını öğrenenler Twitter'da "#GururSenelTutuklansın" etiketi ile kampanya başlatmıştı.

Olayın yaşandığı Çiğköfteci Kadir Usta isimli şirket çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirilmiş ve çalışanının kovulduğuna ilişkin iddialar yalanlanmıştı.

İhlas Pazarlama çalışanı olduğuna yönelik iddialar üzerine şirketten yapılan açıklamada "Gurur Şenel isimli şahıs İhlas Pazarlama A.Ş. çalışanı olmayıp, Afyon'da faaliyet gösteren Yıldırım Ltd. Şti. isimli bayi şirketinin çalışanıdır. Söz konusu şahsın 28 Şubat tarihi itibariyle iş akdine Yıldırım Ltd. Şti. tarafından son verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Çalışanı darp eden Gurur Şenel tepkiler sonrası yeniden gözaltına alınmıştı.

İŞYERİ ÇALIŞANI YILMAZ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

iş yeri çalışanı Yılmaz Koç, müşteriden şikayetçi olduğunu açıklamıştı.

Kendisinin müşteriye karşı hiçbir şekilde üfür ya da hakaret söyleminin olmadığını söyleyen Koç," Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim." diye konuşmuştu.