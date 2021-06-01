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  3. SON DAKİKA! Çin'de yeni salgın: Kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez rastlandı!

SON DAKİKA! Çin'de yeni salgın: Kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez rastlandı!

Son dakika haberi... Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yetkililerince yapılan açıklamada, ilk kez bir insanda, kuş gribinin H10N3 türüne rastlandığı belirtildi.

SON DAKİKA! Çin'de yeni salgın: Kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez rastlandı!

Son dakika haberi... Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) bugün yaptığı açıklamada Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir kişinin, kuş gribinin H10N3 türü ile ilk insan enfeksiyonu vakası olduğunu bildirdi.

NHC söz konusu kişinin ateş belirtisi ve diğer semptomları gösterdikten sonra 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastaya, 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsüne yakalandığı teşhisi konuldu. Ancak virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi.

{TITLE_STRIP}H10N3 virüsü nedir? H10N3 virüsü insanlara bulaşır mı? Belirtileri neler?

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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