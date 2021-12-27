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  3. Son dakika | Çorum Valisi Mehmet Çiftçi açıkladı! Sahte içki nedeniyle 5 kişi öldü

Son dakika | Çorum Valisi Mehmet Çiftçi açıkladı! Sahte içki nedeniyle 5 kişi öldü

Son dakika... Çorum Valisi sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 19 kişiden 5'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika | Çorum Valisi Mehmet Çiftçi açıkladı! Sahte içki nedeniyle 5 kişi öldü

Türkiye'de yılbaşına sayılı günler kala sahte içki tüketerek zehirlenen kişi ve hayatını kaybeden kişilerin sayısında artış yaşanıyor. Bu kapsamda açıklamada bulunana Çorum Valisi Mustafa Çiftçi kentte son dönemde sahte içkiden dolayı 19 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bu kişilerden 5'nin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Vali Çiftçi, "Kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti" dedi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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