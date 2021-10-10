Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya geldi. 9 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Müzesi'nde gerçekleşen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirmişti. Programın diğer kısmı bugün yayınlandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim, Başbakanlık görevimde de çalışma arkadaşlarımın büyük kısmı gençlerden oldu. Cumhurbaşkanı oldum işte yine gençlerleyim. Bir gün Külliye'ye yolunuz düşerse orada da çalışma arkadaşlarımızın çoğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Sizlerin hayat sevince, umudu, vizyonu daha çok çalışma şevki veriyor.

Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki siz kendi işinize bakın. Biz gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizim ki TEKNOFEST kuşağı. Türkiye'de eğitimden sağlığa, spordan çalışmaya her alanda gençlere hizmet getiren en çok yatırım yapan biziz.

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Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere rağmen bize kin ve nefretleri artan bir kesim var. Peki öyleyse bize bitip tükenmez husumetle saldırıyorlar biliyor musunuz? Bay Kemal İzmir milletvekili, İstanbul'dan şu anda İzmir'e 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, 7 saatte giden bu yol, 3,5 saate düşmüşse burada bir teşekkür etmez mi insan.

Çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi kökleriyle kendi değerleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik. Bu adımı başkası atsaydı bunu dünyada yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz yaptığımız için sağır kesildiler."