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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Minsk üçlüsü Ermenistan'a silah desteğinde bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Minsk üçlüsü Ermenistan'a silah desteğinde bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğleden sonra gittiği Şırnak'ta, AK Parti İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulunarak Minsk üçlüsünü, Ermenistan'a silah desteği vermekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış gerçekleştirmek amacıyla geldiği Şırnak'ta, AK Parti Şırnak İl Kongresi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Şırnak'a eli boş gelmedik. Toplam bedeli 3,5 milyar olan 591 projenin açılışını yapacağız."

"Minsk üçlüsü Ermenistan'ın yanında yer aldı ve her türlü silah desteğini verdi!"

"Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmak için mücadele ediyor. Allah yardımcıları olsun."

"Bu gece ilan edilen ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Batı buna ses çıkarmıyor! Ama biz sessiz durmayacağız, hakkın ve haklının yanında yer alacağız"

"Bize 'Libya'da ve Suriye'de ne işiniz var?' diyorlar. Biz zulmün olduğu her yerde varız, olmaya devam edeceğiz!"

"Türkiye için ne yaptıysak Şırnak için de aynısını yaptık!"

"Karadeniz'de keşfettiğimiz 405 miyar metreküplük doğal gaz, ihtiyacımızı yıllarca karşılayacak büyüklükte. Bunun devamı da gelecek."

"Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı."

 

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Berna Akkaya
Editör


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