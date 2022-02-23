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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Rusya- Ukrayna krizi ve Ermenistan'ı konuştu

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Rusya- Ukrayna krizi ve Ermenistan'ı konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Ermenistan’la başlayan normalleşme süreci ve Rusya - Ukrayna krizi konuları ele alındı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Rusya- Ukrayna krizi ve Ermenistan'ı konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

" Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan  ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Rusya- Ukrayna krizi ve Ermenistan'ı konuştu

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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