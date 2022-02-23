Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Rusya- Ukrayna krizi ve Ermenistan'ı konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

" Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti."