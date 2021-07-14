SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı "Yaptığımız eserlerle ülkeye mührümüzü vurmaya devam edeceğiz"

SON DAKİKA haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz." dedi.

"BATI KARADENİZ BÖLGEMİZİ ÇOK FARKLI SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"

Erdoğan, "Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİZ ŞANLI TARİHİ İLE BÜYÜK BİR MİLLETİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: "Biz şanlı tarihiyle, medeniyetiyle, değerleriyle büyük bir milletiz. Biz aynı zamanda geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir devletiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesine her bakımdan daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. 2023 hedeflerimizin rehberliğinde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesine ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim. Aynı şekilde 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızda da ulaşıma büyük önem veriyoruz.

Kimi zaman mahkemeler yoluyla, kimi zaman yalan furyasıyla, kimi zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul Projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Müjdemizi 11 yıl önce milletimizle paylaştığımız, ciddi hazırlık yaptığımız, emek verdiğimiz, bilim insanlarının katkısını alarak tekemmül ettirdiğimiz bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz bunlara aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız."