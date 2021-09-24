Balıkesir'de yaşanan kazada 19 ve 21 yaşındaki nişanlı çift hayatını kaybettiBira fiyatları 2021 güncel kaç TL? Tuborg, Efes, Bomonti, Carlsberg ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 24 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladıBir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman, hangi gün 2021? Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?Gelinim Mutfakta Napolyon Tatlısı tarifi | Napolyon Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Prof. Dr. Mustafa Gerek Kovid-19 ve grip belirtileri arasındaki 3 farkı açıkladıMuğla'da vatandaşları isyan ettiren kötü kokunun nedeni ortaya çıktı! Belediyenin kullandığı suda zararlı olan Fekal Koliform tespit edildiÜlkücüler elektrik trafosuna resmedilen gökkuşağını LGBT gerekçesiyle karaladıÇitliyo çekiliş sonucu 2021 | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve ABD'de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Daha önce hiçbir ABD lideriyle ( Joe Biden)  bu durumu yaşamadım.  ABD maalesef terör örgütleriyle ilişkilerde onlarda destek vermeye devam ediyor. " Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor. 

BİDEN HAKKINDA FLAŞ İFADELER

Burada da yine aynen benim Sayın Putin'den beklentilerimiz çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz. 

VAKALAR VE OKULLAR

(Okulların durumu, vaka artışları ) Bilim Kurulu'nun maske konusunda hassasiyeti var. Bunun da çarşı pazarda olduğu gerçek. bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Ben vefata önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların aşağıya inmesi başat tedbirlerimiz olacak.

Detaylar gelecek... 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT