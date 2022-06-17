Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu! "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın".

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz. Bundan sonra başının çaresine baksın.

SUUDİ ARABİSTAN PRENSİ SELMAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Çarşamba günü Veliaht Prens Selman'ı Külliye'de kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız.