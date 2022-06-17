Yengesini kurşuna dizdi, yeğeni tarafından bıçaklandı! Dehşet anları kameralara yansıdıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu! "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın".Diyanet yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? Kurs ne kadar sürecek? İşte kuran kursu kayıt tarihleri...Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisiGeceleri rahat uyumak, stresten ve kaygıdan arınmak isteyenlere... Papatya çayı her gün 1 fincan tüketilmeli!Bakan Nebati'den önemli açıklamalar! “Kadınlarımızın her zaman yanındayız”Milyonlarca Ukrayna'lı evsiz, ailesiz kaldı, Lavron yine şaşırtmadı! "Ukrayna'yı işgal etmedik!"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına önemli talimatlar! Seçim varmış gibi çalışılmasını istediYaz alışverişlerinizi doyasıya yapın diye anında 500 TL indirim hediye! Tuana'yı unutmadılar! Vefat eden arkadaşları için karne gününde tören düzenlediler
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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu! "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın".

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu! "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın".

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan ile yaşanan adaların silahlandırılması gerilimine ilişkin konuşan Erdoğan," Yunanistan'la toplantı yapmayacağımızı söyledik. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu! "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın".

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz. Bundan sonra başının çaresine baksın.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu! Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

SUUDİ ARABİSTAN PRENSİ SELMAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Çarşamba günü Veliaht Prens Selman'ı Külliye'de kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu! Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Bölge Gündem Editör Ekibi
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