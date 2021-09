Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Tesis açılışında konuştu!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni’nde konuşma gerçekleştirdi. Açılışta birçok konuda konuşma yapan Cumhurbaşkanı, son günlerde gündemde olan üniversite öğrencilerinin yurt bulma sorunu hakkında da "Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada, bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

ÜLKEMİZİ GIPTA EDİLEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRDİK"

"Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk. Bizler de bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben Cumhurbaşkanı olarak 'Elhamdülillah' Sağlık eğitime, konuttan istihdama her alanı kapsayan destek politikalarıyla ülkemizi gıpta edilen bir ülke haline getirdik."

"KORUYUCU AİLE MODELİNİ DE GENİŞLETTİK"

"30 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımıza evinde bakım ve psikolojik bakım desteği hizmeti veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamı 60 bini aştı. 139 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz. Koruyucu aile modelini de genişlettik. 18 binin üzerinde çocuğumuz evlat edindirme ile aileye kavuştu."

"SOSYAL DEVLET SİSTEMİ KURDUK VE BUNU İŞLETİYORUZ"

"Sadece yaşlı, çocuk, engelli ve kadınlarla kalmıyoruz, her kesimi; koruyan, gözeten, destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan politikalar geliştiriyor, bunları kararlılıkla uyguluyoruz. Görüldüğü gibi ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak sosyal devlet sistemi kurduk ve bunu işletiyoruz."

"HERKESİ GÖZETİP KORUMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

"Görüldüğü gibi ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak sosyal devlet sistemi kurduk ve bunu işletiyoruz. Çalışmak isteyene ve çalışabilecek olana iş imkanı sağlarken bunun dışında kalan herkesi gözetip korumak boynumuzun borcudur."

"DARBE TAŞLARININ NASIL ADIM ADIM DÖŞENDİĞİNİ BİZZAT GÖRDÜK"

"Bizim kuşağımız 1960 darbesinde çocuktu ama darbenin yol açtığı acıların etkisini o çocuk halimizde bile hissediyorduk. Türkiye'nin karanlık dönemlerinden biri olan 1970 de gençlik dönemlerine denk geldi. Darbe taşlarının nasıl adım adım döşendiğini bizzat gördük. 1980 darbesi böyle bir dönemin ardından ülkemizin saf dışı edildiği bir felaketti. Milletimiz istiklaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur."

"1 MİLYONA YAKIN YURT KAPASİTESİNE SAHİP BİR İKTİDARIZ"

"Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitemizi neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız."

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ, HAYATINIZ YALAN"

"Bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak kampanyalar sürdürdüler. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada, bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Burada 2 bilemedin 3 kişilik kapasite ile öğrencilerimizi ağırlıyoruz."

"ÖZELLİKLE AİLE KURUMUNA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

"Özellikle aile kurumuna büyük önem veriyoruz. Devletler gibi milletler de gelenekleriyle, kurumlarıyla yaşarlar. Biz binlerce yıllık kurum kültürümüzde dünyaya ilham olmuş bir ülkeyiz. Şu anda 1000 kişi yatak kapasiteli böyle bir yurt binasına sahip oluyoruz."

DETAYLAR GELECEK...