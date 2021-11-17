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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan , Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan , Devlet Bahçeli ile görüştü
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