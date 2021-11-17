Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan , Devlet Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesi saat 14.00'da basına kapalı olarak gerçekleşirken kabul, 45 dakika sürdü.

Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti.