Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 15 bin öğretmen atanacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."