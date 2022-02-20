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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinde değişikliğe gidildi!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinde değişikliğe gidildi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinde değişikliğe gidildi!

Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını, vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

İşte o açıklama;

"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık."

TEMELİ 2017'DE ATILMIŞTI

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı.

Aradan geçen 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021’de başlamıştı. 12 Aralık 2021’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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