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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın yaptığı o açıklama;

"Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. 

Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…

Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum.

Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. 

Rabbim’den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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