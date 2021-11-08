Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Türkiye salgınla mücadelesini dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ve ön alıcı bir anlayışla başarıyla devam ettirmektedir. Salgın yeni dalgalar ve varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor."

"Salgın yeni dalgalar, yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor"

"Vaka, hastaneye yatış, vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyede. Bunu daha da aşağı çekeceğiz"

"Okullar kapancak mı tartışması artık sona ermeli. Yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecek"

"Sağlık bakanlığına 40 bin yeni sağlıkçı atayacağız"

"Doğalgazı hane halkına alış fiyatına göre yüzde 76 indirimle veriyoruz"

"Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesitlerini kaldırıyoruz."

"Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset ötesi bir konudur. Geçmişte evet dedikleri bir tezkere metnine bu defa yabancı asker gibi cehaletin ötesinde ve vatana ihanet gibi zırvalık derecesine varan gerekçelerle saldıranların bir yerlerden işaret aldıkları anlaşılmaktadır."

"(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir."

"Geçmişte evet dedikleri tezkereye karşı çıkmak, terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmektir."

"Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmanın ötesinde insanlıktan nasibini almamış."

"Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım."

"Bir şehidimizin bacısına küfredilmesi karşısında Genel Başkan'ın buna tahammül etmemesi ve bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir."

"(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir."

"(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."

-"Kadın STK'lara sesleniyorum: Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir şehidimizin yakınına hakaret edildiğinde niye sokağa çıkmıyorsunuz?"

"Bugün Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını 44 günlük şanlı bir savaşın ardından kurtardığı zaferin birinci yıl dönümüdür. Yaklaşık 30 yıl süren bu işgali bitiren zaferi için Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz."