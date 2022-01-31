Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından konuşuyor!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sözlerimin hemen başında Kabinemize yeniden katılan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a tekrar hoş geldiniz diyorum."

"KABİNE'DE REVİZYONA GİTMEMİZ NORMALDİR"

"15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir vizyonlara hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Gerekirse Kabine'de yeni değişiklikler yapabiliriz"

"VATANLARINA LAİK OLAMAYANLAR DA VAR"

"Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde vatanlarına laik olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz."

"TÜRKİYE EN ZAHMETLİ KIŞINI GEÇİRİYOR"

"Türkiye son yılların en bereketli, onunla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla bu yıl için rahat nefes aldık. Şehirlerarası yollarda, ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ancak karla mücadelenin yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağdur olanlar da oldu."

"DOĞAL GAZ AKIŞI YENİDEN BAŞLADI"

"2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. İran'dan gelen doğal gaz akışı yeniden başladı. Azerbaycan'dan aldığımız doğal gaz miktarını da artırdık."

ELEKTRİK FATURALARINDA DÜZENLEME

"Beyanlar üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik faturalarının teniden düzenlenmesi talimatını verdik. Aylık türekim tutarını 210 KW olarak belirledik. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek zorunda kaldık."

Detaylar gelecek...