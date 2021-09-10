Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde konuştu: Enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez Bankasının döviz rezervi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun düşeceğini söylerken, fahiş fiyat artışlarının önüne geçileceğini dile getirdi. Erdoğan, Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdikten sonra bitirilen projelerin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 2017 milyar doları geride bıraktı. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz.

Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir."

"BU MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

"Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler. Ülkemize husumetiyle bilinen herkesle kol kola girmeyi siyasi ittifak sananlardan bu ülkeye hayır gelmez.

Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz.

"TÜM BEDELLERİ ÖDEDİK"

Yürüdüğümüz bu kutlu yolda artık hedeflerimiz bir el uzatımı mesafededir. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, tüm fedakarlıkları yaptık, tüm sıkıntılara katlandık. Bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.

1000 yıllık vatanımız Anadolu'nun tapusunu elimizde tutmak için her karışını yeri geldiğinde alın terimizle, yeri geldiğinde kanımızla mühürlemek mecburiyetinde kaldık. Karada, deniz ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmeye çalışmanın gerisinde 1000 yıllık husumet var. Kardeşlerim, bu tartışmaların gerisindeki çevrelerin bir kısmının da nerelerden beslendiği, bitlerinin nasıl kanlandığı birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye'yi bir parmak şıklatmayla huzurunu kaçırabilecekleri, karanlık senaryolara figüran yapabilecek olan görenler var. Bu ülkenin de milletin de önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez.

"BİZİM GÖNLÜMÜZ HERKESE AÇIKTIR"

Bu aziz milletin başına felaket bulutları toplamaya çalışanların hepsi de bir süre sonra kendi canlarının derdine düşmüştür. Bu ülkenin ve milletin dostluğu dünyadaki en kıymetli hazineden bile daha değerlidir. Halbuki bizim gönlümüz herkese açıktır.

Maraşlı merhum Abdürrahim Karakoç gibi diyoruz ki:

İçimde uzayan her yol,

Çıkar gider dosta doğru.

Menekşe, nergis, ıtır, gül,

Kokar gider dosta doğru.

Zamanım yoğrulur gamla,

Birleşir sabah akşamla.

Ilık kanım damla damla,

Akar gider dosta doğru.

Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkesle gönlümüz de kollarımız da açıktır. Kahramanmaraş bunun şahididir. Türkiye olarak bir süredir adeta her günü namus günü öneminde bir mücadele yürütüyoruz. Biz de halen yürüttüğümüz mücadeleyi her alanda kendi kendini kurtaran ülke anlayışıyla gerçekleştiriyoruz.

Bugün Türkiyemizde 84 milyon tek yürek, tek bilek olarak yoluna devam ediyor. Tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum.

KAHRAMANMARAŞ'A YAPILAN YATIRIMLAR

Kardeşlerim, Türkiye'nin en önemli özelliği farklı alanlardaki mücadeleleri aynı anda yürütebilme kabiliyetidir. Dünya koronavirüsle savaşıyor. Biz sağlık ve diğer alanlarda başarılı bir yönetim sergiledik. Vatandaşına yeterli sağlık hizmet vermeyip ekonomisini küçülten ülkelerden kendimizi hemen ayrıştırdık. Salgın şartlarına rağmen inşası süren yatırımları devam ettirdik, bitenleri de hizmete aldık. Bir yandan da yeni projelerin temelini attık. Bugün burada Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eserin toplu açılış törenini yapıyoruz.

Son 19 yılda Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 38 katrilyon tutarında yatırım yaptık."