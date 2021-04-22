Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz varlığını ilelebet sürdürecektir
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü için mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir. Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz"