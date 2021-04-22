Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz varlığını ilelebet sürdürecektir

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü için mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir. Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz"