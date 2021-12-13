Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı ile görüşecek

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacağını belirtti. Kaynaklar, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Toplantının 15.00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.