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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri yılbaşını kutladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hicri yılbaşını kutladı.

Tüm İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını tebrik eden Erdoğan, Allah'tan yeni yılın refah, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443’üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Berkem Temizel
Gece Editörü
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