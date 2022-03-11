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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!

Son dakika: Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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