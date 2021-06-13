Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde cevapladı: Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

NATO ZİRVESİ

"Önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz.

Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz.

NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz."

AFRİN'DEKİ HASTANEYE TERÖR SALDIRISI

Türkiye olarak aynı anda birçok terör örgütüyle mücadeleyi yürütüyoruz. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı, PKK'nın nasıl kalleş, vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.

Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz."

AZERBAYCAN ZİYARETİ

"Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır."

Erdoğan-Biden görüşmesi

"Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor.

"(Biden ile) Görüşme alanımız çok geniş. Beklentimiz, amasız yaklaşımı ABD'den görmek"

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Gelinen noktada, Merkez Bankası'nda 100 milyar dolar civarında rezerve sahibiz."

AYRINTILAR GELECEK...