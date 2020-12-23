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  3. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi: Kredi ve burs miktarları arttı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi: Kredi ve burs miktarları arttı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine  1300 TL , doktora öğrencilerine 1950 TL burs/ kredi ödeneceğini açıkladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi: Kredi ve burs miktarları arttı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine  1300 TL , doktora öğrencilerine 1950 TL burs/ kredi ödeneceğini açıkladı.

Erdoğan, "Ocak ayında 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatıracaktır." dedi. 

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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