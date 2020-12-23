Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi: Kredi ve burs miktarları arttı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL , doktora öğrencilerine 1950 TL burs/ kredi ödeneceğini açıkladı.

Erdoğan, "Ocak ayında 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatıracaktır." dedi.

Ayrıntılar gelecek...