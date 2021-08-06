SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarıyla mücadele hakkında bilgi veriyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Çilehane Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'IN SATIRBAŞI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde; "44 ilimizde çıkan 208 orman yanınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. Büyükşehir olarak başta Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli illerimizde şu anda yoğun bir yangın söndürme çalışmalarımız var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, arazöz bunun yanında TOMA'larımız yoğun bir çalışma buralarda devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Havadan ve karadan müdahalede araç sayısı hızlıca artmış durumda."

"Özellikle Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. İlham Aliyev kardeşimizle 11.15'te bir telefon görüşmesi yaptık. 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu daha da artırabiliriz diyorlar. Tüm bunlarla beraber şu anda 16 anfibik uçak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Son olarak Ukrayna'dan gelen gece görüşlü olmanın ötesinde gece söndürme kabiliyeti olan 5 tane helikopter var. Bunlar 24 saat çalışacak. Havada durma süreleri de yüksek. Ciddi bir güç kazanmış olduk. 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. 9 insansız hava aracı arazide çalışıyor. 850 arazöz ve su tankeri 150 iş makinesi ki bunlar termik santralinin etrafını açmada ihtiyacımız oldu. Özellikle termik santralin buradaki tehlikeden arındırılması lazım. Şu an itibarıyla da termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette."

YANGIN BÖLGESİNE İLİŞKİN KARAR

"Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak. Çünkü görevli olmayan, işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka yaralanmalar buna benzer konular gelebilir. Toplam hava filomuz 16 uçak, 56 helikopterden oluşuyor. Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir. Anayasının 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yani bunu maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi benim şahsımız buralarda inşaata açılacaktır yapımına müsaade edilecektir istikametinde onayımın olduğu asla böyle bir şey yok. Zaten sayın Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka bir sıfatı yoktur. Yangına nasıl körükle gideriz bu işi yapıyorlar. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yeşil vatanı korumak için mücadelemizi sürecektir. İktidarımız dömeminde 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktik. Bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz."

"HELP TURKEY" TARTIŞMASI

"Son zamanlarda Türkiye'yi fakir göstermek için bir kampanya başlattılar. Bunun karşısında bizim söyleyeceğimiz şey ne var güçlü Türkiye. Bunu sildiler, Türkiye'nin böyle ABD'den, Avrupa'dan yönetilecek dezenformasyonla terör estirmek, yalan terörü dediğim şekilde terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme gayreti içinde olanlar var. Biz onlara pirim vermeyeceğiz. Kobani'de bu millet büyük bir imtihan verdi. Ve Kobani'yi biz çözdük. Oradaki Kürk vatandaşlarımızı biz korumaya aldık. Göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Alırken de bunu mevcut imkanlarıyla alıyor. Bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suratiyle bu tür adımları atacağız ve bundan da hiçbir çekincemiz yok. Çünkü güçlü Türkiye'yiz biz darda kalana koşan bir ülkeyiz."