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  3. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdi

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Medipol Başakşehir’in, Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yapılan ırkçılık söyleme tepki gösterdi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdi

Son dakika... Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint-Germain karşılaşmasında İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı ifadelere maruz kalmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadeleri yer aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. No to Racism (Irkçılığa Hayır)" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Paris Saint Germain ile dün deplasmanda oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.



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