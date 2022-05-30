Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! "İki ülke ve BM'yi bir araya getirmeye hazırız" Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede iki ülke ve Birleşmiş Milletler'i bir araya getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

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