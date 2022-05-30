Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü! "İki ülke ve BM'yi bir araya getirmeye hazırız"
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede iki ülke ve Birleşmiş Milletler'i bir araya getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede iki ülke ve Birleşmiş Milletler'i bir araya getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Suriye sınırında 30 km. derinlikte terörden arındırılmış bölge oluşturulamadığını, buranın güvenli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.
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