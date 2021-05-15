SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Beşiktaş'ı kutladı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını tebrik etti.

"BEŞİKTAŞ'I VE TÜM BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: " Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarlarını canı gönülden tebrik ediyorum."