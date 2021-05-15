SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Beşiktaş'ı kutladı!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını tebrik etti.
"BEŞİKTAŞ'I VE TÜM BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: " Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarlarını canı gönülden tebrik ediyorum."