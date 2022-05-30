Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuştu: "20 yılda bir asırlık yol kat ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuştu. Erdoğan konuşmasında Sayıştay'ın öneminden bahsederken, yapılan yargısal hamlelere Sayıştay'ın güçlendirildiğine dikkat çekti. Erdoğan, kamu görevlilerini tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayıştayı'mızın bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. 160 yıldır bu güzide kurumumuzun çatısı altında ülkemize samimiyetle hizmet eden herkesi şükranla yad ediyorum. Sayıştay'ın denetimi altına giren devlet bütçesi, 85 milyonun rızkından keserek kamuya aktardığı kaynaklardan oluşuyor. Bu kurumumuz hukuk devletinin temel taşlarından biridir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE GEÇTİKTEN SONRA DA SAYIŞTAY'IN İMKANLARINI ARTIRMAYI SÜRDÜRDÜK"

Sayıştay'ımız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkilerle kamu yönetim sistemimizde kilit bir role sahiptir. Hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değildir. Kendisi doğrudan hesap soran değil, hesap sorulmadan önceki çalışmaları yapan bir kurumdur. Sayıştay'ı 2006 ve 2010'da çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sayıştay mensuplarının özlük haklarında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle sizlerin çalışma haklarını da düzelttik. Denetim faaliyetlerinizi her türlü etkiden uzak şekilde yapabilmenizi sağladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay'ın imkanlarını artırmayı sürdürdük.

"DEVASA ATILIMLARI NASIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZİ SORUYORLAR"

Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek vardır. Türkiye'nin demokrasi sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar, heyetler göndererek kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar.

"KAMU GÖREVLİLERİNİ TEHDİT EDEREK KENDİ SİYASETÇİLERİMİZE ALAN AÇMAYA ÇALIŞMADIK"

Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hakim savcısından polisine kadar kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmadık, çalışmayız. Devlet geleneğimizin adabına aykırı bir söz söylememeye azami dikkat gösteriyoruz.