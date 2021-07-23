SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketi yaşanan bölgede önemli açıklamalarda bulundu!

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Karadeniz'de selin vurduğu bölgeyi ziyarete gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye yapacağı ziyaret kapsamında ilk olarak Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazı kılacak olan Erdoğan namaz sonrası Rizelilere seslendi.

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi adı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sevgili Güneysulular, sevgili hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen balşında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. İki bayramı bugün bir arada kutluyoruz, aynı zamanda Cuma...

Hem Rizeli hem de Artvinli kardeşlerimiz hem de bizler sel felaketi nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Metrekareye Güneysuda 214 kg, Madenli'de 188 kg yağış heyelan ve sele neden oldu. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenine ulaşılırken, 2 kardeşimizin bulunması için yoğun çaba gösteriliyor. Murgul'da da 1 kayıp vatandaşımızın aranma çalışmaları sürüyor. Arhavi'de bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur.

Gerek AFAD, gerek sosyal yardımlaşma vakfımız aracılığı ile kira, taşınma masrafları gibi ilgili ödemeler yapılmaya başlanmıştır. İlimize acil kullanım için tahsil edilen 18 milyon TL'den 3 milyon TL'si vatandaşlarımıza sunulmuştur."

500 KONUT, 50 KÖY EVİ YAPILACAK

"4 bölgede 1207 bina, 3198 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, yaraların süratle sarılması için projelerimizi hızla devreye alıyoruz. TOKİ eli ile çalışmalarımızı başlattık. Alında ahırı, üstünde evi olan yöresel evlerimizi hayata geçireceğiz. 500 konut inşa edeceğiz. 50 adet köy evi yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 5 çay evi yapma kararı aldık.

Yakında inşallah geleceğim, geldiğimde Sahara Tüneli'nin açılışını yapacağız. Rize'mizde hayyatı normalleştirecek adımları hızla atacağız."

"ÇARPIK YAPI ZİHNİYETİNE GÖZ YUMMAYIN"

"Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık. Ne olur, şu yamaçlarda 5 kat, 10 at binalar yapmıyor. Bu çaylıklar azot ile toprağı eritiyor. O binalar sonra kayma ile karşı karşıya kalıyor. Dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapı ve zihniyet tarafından işgal edilmesine göz yummayın. Ağaçlandırma seferberliğinden, sıfır atık projesine kadar özgür projeler ile tabiata sahip çıktık. Çok mesafe de kat ettik.

Rabbim, Rize'mizi, Artvin'imizi, ülkemizin her köşesini bu tür felaketlerden korusun diyorum. Sizlere saygıları, sevgileri tek tek sunuyorum."